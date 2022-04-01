В Харьковской области российские оккупанты заживо сожгли мирных жителей 18+

На Харьковщине обнаружили трупы мирных жителей, которые были сожжены солдатами российской армии.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В подвальном помещении одного из домов в селе Гусаровка Изюмского района Харьковской области обнаружили три изуродованных и замученных тела, личности которых в настоящее время устанавливаются.

По словам владельца дома, в его дворе длительное время находилась комендатура оккупантов, которые запрещали наведываться домой и говорили, что там находятся пленные.

При осмотре трупов обнаружены следы длительных издевательств и пыток.

«Возле одного из помещений сельскохозяйственного общества в селе Гусаровка обнаружено тело мужчины, который работал фельдшером в больнице. При осмотре его труппа обнаружены синяки на теле и лице, что свидетельствует о зверских пытках со стороны оккупантов. Руки мужчины были связаны за спиной. В области грудной клетки мужчины обнаружено пулевое ранение», - написал Геращенко.

По словам советника министра, люди были сожжены заживо, а для того чтобы скрыть следы преступления, трупы перед поджогом накрыли шинами.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование.

Кроме того, на автодороге возле села Гусаровка былобнаружен легковой автомобиль, в салоне которого находились три трупа: мужчины, женщины и трехлетнего ребенка. Причиной их смерти стала взрывная травма в результате артиллерийских обстрелов.

Напомним, что ранее в Краматорске оккупанты обстреляли из «Искандеров» ж/д вокзал, где проводилась эвакуация