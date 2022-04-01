На росТВ съемки фильма выдавали за «украинские фейки» о погибших

На пропагандистском телеканале «Россия-24» вышел сюжет, где двое мужчин что-то делают с манкеном. Ведущий телеканала за кадром говорит, что это – «театр военных действий в прямом смысле», люди в военной форме «хотят выдать манекен за труп» и что «десятки фейков такого же плана появляются в украинских телеграм-каналах».

Об этом сообщает BBC.

В ответ на это режиссер Надежда Колобаева из Санкт-Петербурга написала в Facebook:

«Это мы 20 марта снимали во Всеволожске падение из окна для нашего сериала, а это наши постановщик трюков с ассистентом готовят Альбертика (очевидно, имеется в виду манекен – ред.) к съемке!».

Она также добавила несколько ругательств в адрес авторов сюжета.

Российский журналист Роман Супер написал в Telegram:

«На канале Россия-24 мне сказали, что ни режиссерская, ни редакторская бригады «не знали, что это не Украина». Это видео им «принесли». Огромный привет главному редактору канала «Россия-24», ценителю британской инди-музыки, эстету, интеллектуалу и военному преступнику Евгению Бекасов» - написал Роман Супер.

Отметим, что после освобождения Киевщины от оккупантов в населенных пунктах находят сотни убитых мирных украинцев. При этом многие из них подвергались пыткам и были расстреляны в упор, у жертв были связаны руки. Сотни журналистов со всего мира запечатали эти зверства оккупантов, но российские пропагандисты настаивают, что все эти кадры казненных украинцев являются «провокацией».