В Николаеве врач «скорой» призвала зятя и его сослуживцев из рф не выполнять преступные приказы кремля

Врач скорой помощи в Николаеве Лариса Константиновна Батарина обратилась к своему зятю, который служит в армии рф, с призывом не выполнять преступные приказы.

Об этом сообщают «Новости-N».

Муж дочери Батариной, Виталий Нестеренко, служит в ВКС России, в авиационной части, которая базируется на аэродроме Бельбек в Крыму. Именно оттуда ежедневно взлетают самолеты, которые бомбят и обстреливают Украину — в том числе и Николаев.

Лариса Батарина, работающая в скорой медицинской помощи уже более 20 лет, постоянно ездит на вызовы. Сейчас она воочию видит ужасные последствия обстрелов города.