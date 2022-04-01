«Ситуация очень сложная»: Замкомандира батальона николаевских морпехов рассказал о боях за Мариуполь и огромных потерях противника

Российские вооруженные силы пытаются стереть украинский город Мариуполь с лица земли. Ситуация в городе - это гуманитарная катастрофа.

Об этом рассказал CNN заместитель командира батальона морской пехоты ВМС Украины в Мариуполе майор Сергей Волынский.

- Это гуманитарная катастрофа. Военные, которые вели здесь активные боевые действия, полностью окружены. Есть проблемы с водоснабжением, едой, лекарствами и общим снабжением. Это очень сложная ситуация, — сказал заместитель командира батальона морской пехоты в Мариуполе Сергей Волына.

- Мы находимся в окружении в Мариуполе уже более 40 дней. Противник превосходит нас численностью и по вооружению, по своей артиллерии, у них есть артиллерия морского базирования, танки, бронетехника и конечно же минометы. Нам тяжело, - рассказал он. - Просто воздушная бомбардировка… Они просто стирают город с лица земли, и везде, где есть подкрепление, они используют свои танки, чтобы сокрушить его.

Сергей Волынский Издание сообщает, что Сергей Волынский служил в составе украинских сил во время оккупации Крыма в 2014 году, а также принимал участие в военных операциях в Донецкой и Луганской областях, части которых также находятся под временной оккупацией рф.

На вопрос, не воюет ли он сейчас с бывшими коллегами, перешедшими на российскую сторону, он ответил: «Да, конечно, вполне возможно».

Волынский назвал «странной ситуацией», что бывшие военнослужащие украинской морской пехоты и береговой охраны Черноморского флота «сейчас воюют» в составе российских частей, называя их «врагами нашей страны».

Что касается целей россии в отношении Мариуполя, морпех сказал, что, во-первых, Россия хочет использовать город для «обеспечения водоснабжения Крыма».

Вторая цель россии в Мариуполе — «захватить всю прибрежную территорию, в районе Азовского и Черного морей и отрезать Украину от выхода к морю», считает военнослужащий.

По его словам, россия имеет успехи только благодаря своей авиации, а их наземные силы куда менее искусные, чем украинские войска.

- Всякий раз, когда они приближаются к нам, они несут огромные потери. Вот почему после этого, потерпев первоначальное поражение, их морпехи деморализованы, поэтому они пытаются войти в город только тогда, когда он разрушен, — добавил Волына.

В 2020 году тогда еще капитана Сергея Волынского Президент Украины Владимир Зеленский ко Дню Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины наградил медалью «За воинскую службу Украине». Также удостоен ордена «За мужество».

Как известно, ситуация в Мариуполе сложилась критическая. Этот полумиллионный город был полностью заблокирован российскими войсками больше месяца назад.

Жены бойцов николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвали его деблокировать Мариуполь.

В то же время, по словам Владимира Зеленского, на данный момент вопрос военной деблокады Мариуполя остается сложным. Но идут договоренности о том, чтобы из города вывезти раненых и погибших украинских защитников. При этом, по его словам, он надеется в этом вопрсое на посредничество Турции.

В Турции также выразили готовность провести операцию по эвакуации мирных граждан и раненных военнослужащих с помощью флота. Соответствующее предложение было отправлено турецкой стороной россии.