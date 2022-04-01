В россии отрицают, что нанесли ракетный удар по Краматорску - факты говорят, что рф врет

В россии запутались в том, кто нанес ракетный удар по Краматорску, в итоге, обвинив в этом Вооруженные Силы Украины. Но факты говорят об обратном.

Информацию об этом собрало издание «Преступности.НЕТ».

Первое сообщение, в котором намекали на удар, появилось на пропагандистских каналах россии в Telegram 7 апреля.

«Гражданам, эвакуирующимся сейчас из Славянска, Краматорска и близлежащих населенных пунктов, советую покидать города не на жд транспорте».

8 апреля, в 10:25 российское агентство РИА-Новости, которое, в основном, занимается пропагандой, еще в 10:25 опубликовало сообщение в Twitter о том, что ВСУ обстреляли вокзал в Краматорске советским тактическим ракетным комплексом дивизионного звена «Точка-У». При этом, издание пользовалось сервисом TweetDeck, который позволяет откладывать и планировать публикацию сообщений заранее.

В 10:26 несколько Telegram-каналов опубликовали видео запуска ракет с Шахтерска – города в Донецкой области, который на данный момент находится в оккупации.

В 11:04 глава правления «Укрзалізниці» Александр Камышин сообщил, что по вокзалу в Краматорске был обстрел. Через три минуты на канале «Укрзалізниці» сообщили, что был совершен ракетный удар.

При этом, еще в 11:01 на пропагандистских российских каналах появилось сообщение с приблизительно одинаковым текстом:

«Десять минут назад прилеты по ж/д вокзалу Краматорска. Работают по скоплению боевиков ВСУ».

Это сообщение практически сразу же было удалено – как только стало известно, что на вокзале находились люди, преимущественно дети и женщины. Они ожидали эвакуационных поездов. В результате удара было убито 30 человек, около сотни – ранены.

Отметим, пропагандисты, оправдывая свое вранье, часто утверждают, что ВСУ обстреливают своих же граждан из «Точки-У». Суть лжи заключается в том, что по утверждению пропаганды, у россии нет «Точки-У» на вооружении. Однако расследователи Conflict Intelligence Team еще в марте указывали на то, что россия использует этот ракетный комплекс. 14 марта «Точка-У» прилетела в Донецк, также убив мирным. При этом, на фото упавшего снаряда видно, что маркировка замаскирована, поэтому узнать ее принадлежность было невозможно. Фотографии снаряда распространяли пропагандитсткие паблики, обвиняя ВСУ в ударе по Донецку.

Помимо этого, OSINT-расследователи «InformNapalm» не единожды сообщали о том, что россия перебрасывает «Точку-У», чтоб использовать для проведения спецопераций «под фальшивым флагом».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак отреагировали на обстрел российской армией железнодорожного вокзала Краматорска, в результате которого погибли 30 человек, а еще 100 получили ранения.