ГБР провело обыски у помощников Медведчука, которые содействовали оккупантам – их разыскивают, а имущество могут арестовать в пользу государства

ГБР проводит досудебное расследование по факту причастности к коллаборационной деятельности помощников народных депутатов Украины действующего созыва от «ОПЗЖ». По данным следствия, в работе на оккупантов им способствовали сотрудники украинских правоохранительных органов и силовых ведомств.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Следствие получило данные, что к антиукраинской деятельности причастен помощник-консультант на общественных началах народного депутата Украины девятого созыва от политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Он является одним из топ-менеджеров санкционного телеканала «112 Украина» и соучредителем молодежного крыла политической партии «ОПЗЖ». По имеющейся информации, мужчина регулярно координирует распространение российских фейков с представителями государства-агрессора через подконтрольные СМИ. Он также передает российским кураторам информацию о общественно-политической жизни нашего государства.

Кроме того, получена информация, что совместно с ним эту противоправную деятельность осуществляет один из руководителей секретариата фракции «ОПЗЖ», личный юрист и доверенное лицо народного депутата Украины девятого созыва Виктора Медведчука.

Сотрудники ГБР в Киеве провели следственные действия в офисных помещениях, а также по адресам проживания данных лиц и изъяли: документацию, подтверждающую выплаты для проведения массовых акций в разных регионах Украины, а также план и результаты их проведения; черновые записи и анализ общественно-политической ситуации в Украине за период войны; протоколы участковых избирательных комиссий; мониторинг заявлений украинских политических деятелей и их анализ; компьютеры, телефоны и другие носители информации с подтверждением противоправной деятельности.

Проводится комплекс следственных действий, в частности, для установления местонахождение фигурантов и их сообщников, банковских счетов, движимого и недвижимого имущества для наложения ареста в пользу государственного бюджета.

Отметим, что это гендиректором «112 телеканала» и куратором молодежного крыла «ОПЗЖ» является Артем Марчевский. Второй фигурант, по данным СМИ, – Александр Маменко.

Напомним, ранее сообщалось, что глава политсовета «Оппозиционной платформы – При жизни» Виктор Медведчук скрылся из-под домашнего ареста . 18 марта Лычаковский районный суд Львова разрешил его арест .

Как известно, 19 февраля 2021 Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в список санкций за финансирование терроризма. Решение СНБО о введении санкций основывается, в частности, на материалах СБУ, расследующей поставки угля из оккупированной части Донбасса в Украину и РФ. Отметим, что недавно подозреваемым в этом уголовном производстве о госизмене стал и Петр Порошенко .

8 октября 2021 года Генпрокуратура предъявила Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года. До этого Медведчук уже находился под домашним арестом по делу о разграблении ресурсов в Крыму (нефти и газе) и госизмене.

Также напомним, что в апреле имущество Медвдчука арестовали. Частный самолет Медведчука, теперь также «работает на защиту Украины».

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения рф в Украину членов и сторонников «ОПЗЖ» не раз уличали на сотрудничестве с оккупантами. В частности, коллаборанты из «ОПЗЖ» в Мариуполе фактически стали корректировщиками огня для российских оккупантов, обстреливавших критическую гражданскую инфраструктуру.