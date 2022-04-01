На Днепропетровщине арестовали священника московского патриархата за содействие оккупантам

Настоятелю храма одной из епархий Украинской православной церкви московского патриархата на Днепропетровщине сообщили о подозрение по факту пособничества в планировании, развязывании и ведении агрессивной войны и действий, направленных на разжигание национальной и религиозной вражды и ненависти (часть 2 статьи 27 часть 2 статьи 437, часть 1 статьи 161 УК Украины). Подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

По данным следствия, начиная с 24 февраля 2022 года, после вторжения вооруженных сил российской федерации на территорию Украины, священнослужитель во время молитвенных богослужений перед своей паствой и посетителей поддерживал позицию патриарха русской православной церкви Кирилла и действия оккупационных властей РФ, оправдывал военное вторжение агрессора в наше государство.

Также настоятель храма предоставлял указания прихожанам по оказанию помощи вооруженным силам РФ.

При обыске по месту жительства подозреваемого обнаружена и изъята компьютерная техника и документация о поддержке агрессора.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следственным отделом СБУ в Днепропетровской области.