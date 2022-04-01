Мариуполец проплыл четыре километра по морю, чтобы сбежать из осажденного города

Мариуполец Дмитрий Юрин смог убежать из осажденного города по морю. Он проплыл около четырех километров до соседнего села.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на «The Guardian».

Мужчина был дома 16 марта, когда россия нанесла авиаудар по драмтеатру в центре Мариуполя.

- Я видел тела и куски тел. Я вытащил одну женщину, потом девочку, потом мальчика. Все были ранены. Ноги парня не двигались. Он кричал. Мои руки дрожали. Я был весь в крови, - рассказал Юрин.

После этого он вернулся к своему укрытию и решил, что из города нужно бежать. Мужчина надел свои рыбацкие штаны и нашел четыре пустые пятилитровые бутыли, которые обвязал вокруг себя. Вечером он пошел на пляж, некоторое время шел вдоль него, а затем нырнул в воду.

Юрин плыл почти 2,5 часа – за это время он преодолел 4 километра. Мужчина вышел на берег в селе Мелекино. Там его приютили супруги-пенсионеры, которые накормили Юрина. На следующий день он смог сесть в ехавший в оккупированный Бердянск микроавтобус и уже оттуда эвакуировался на подконтрольную Украине территорию.