Почти все связанные с РФ хакеры участвовали в кибератаках против Украины, - Microsoft

Компания Microsoft заявила о том, что зафиксировала и отбила серию кибератак на Украину, которую совершили хакеры, связанные с российским правительством.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Атаку совершила группировка Strontium, связанная с Главным разведывательным управлением России. Microsoft также заявила, что получила решение суда, которое позволило ей взять под контроль семь доменов, которые Strontium использовала для проведения этих атак. В результате компания смогла смягчить уровень атак, которые группировка проводит на Украину. Отмечается, что домены использовались для атак на украинские учреждения, в том числе, СМИ. Кроме того, их целью были правительственные учреждения и аналитические центры в США и Европе.

Специалисты Microsoft полагают, что хакеры стремились установить долгосрочный доступ к своим целям, обеспечить тактическую поддержку физического вторжения и получить конфиденциальную информацию. Компания сообщила правительству Украины об обнаруженной активности и предпринятых мерах.

В Microsoft также добавили, что недавние средства киберзащиты являются частью стратегии по борьбе со Strontium, которую компания ведет с 2016 года. Она уже наладила процесс, который позволяет ей быстро получить доступ к инфраструктуре, которая используется для атак.