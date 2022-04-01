Президент Германии призвал привлечь путина и лаврова к трибуналу за военные преступления

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призывает, чтобы против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова начали трибунал по военным преступлениям.

Об этом сообщает «Reuters» со ссылкой на Der Spiegel.

- Любой, кто несет ответственность за эти преступления, должен будет объясниться, - сказал Штайнмайер. - Это включает в себя солдат. Это включает в себя военачальников. И, конечно же, тех, кто несет политическую ответственность, - сказал он.

Штайнмайер отметил, что кадры из пригорода Киева Бучи ужасны и невыносимы.

- Они в очередной раз обращают внимание на то, что означает преступное нападение России на Украину и какие страдания, смерть, а также изгнание оно несет. Это приводит в невероятное негодование и удручает, - указал политик, передает «Немецкая волна».

Президент ФРГ также заявил, что не ожидал, что Кремль решится начать войну в Украине.

- Я видел перемены в российской политике, но, честно говоря, все еще надеялся на остатки рациональности у Владимира Путина, - пояснил он.

По словам Штайнмайера, он «не предполагал, что российский президент в своем имперском безумии пойдет на риск полного политического, экономического и морального разорения своей страны».