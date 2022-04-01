Отряд спецназа оккупантов после потерь отказывается штурмовать Мариуполь, а на Луганщине захватчики простреливают себе ноги

В российской армии увеличиваются случаи отказов участвовать в боевых действиях в Украине, некоторые оккупанты занимаются самоповреждением, а планы по мобилизации новой человеческой силы не выполняются.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Так, подразделение российских спецназовцев, имеющее опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя. В боях против ВСУ со 2 по 4 апреля это подразделение потеряло около 30 военнослужащих. Следовательно, в дальнейшем спецназовцы решили не испытывать судьбу.

А последние данные по отбору на военную службу в РФ свидетельствуют о низкой заинтересованности россиян в службе по контракту. Согласно отчету о результатах рекрутинга в Екатеринбурге, даже на разговор о возможности подписания контракта согласилось менее 1% граждан, находящихся в запасе. Из 397 кандидатов только двое дали согласие на собеседование. Отказались – 52, не вышли на связь – 203, работа по 140 кандидатам ведется.

Отмечается и очень низкое моральное состояние уже мобилизованных. В частности, 7 марта из Новоайдарской поликлиники в направлении Луганска было отправлено два автобуса ПАЗ с ранеными военнослужащими РФ. Основная часть из них имеют ранения ног. По выводам врачей – наиболее вероятная причина этих ранений – самоувечья с целью избежания возвращения в зону боевых действий.