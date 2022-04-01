Разведка обнародовала имена росгвардейцев, причастных к военным преступлениям на Киевщине

ГУР МО Украины получило список военнослужащих управления росгвардии по хабаровскому краю, участвовавших в геноциде народа Украины в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Отбросы! Без чести, души и совести. Не все из вас придут в суд, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует!» – отметили в ведомстве.

Как известно, после освобождения расположенных вблизи Киева городов Ирпеня, Буча и других стало известно о сотнях убитых мирных жителей. У многих были связаны руки за спиной. Также зафиксированы случаи изнасилования, жертвы этих преступлений были убиты российскими оккупантами. Шок от увиденного выразили не только руководство Украины, но и лидерые вропейских государств.