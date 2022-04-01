Мэр Сенкевич сообщил, что после ракетного удара николаевский ж/д вокзал в ближайшее время восстановлению не подлежит

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что железнодорожный вокзал в ближайшее время не восстановят.

Об этом он сказал в эфире «Днепр.online».

Как известно, ранее Александр Сенкевич заявил, что жд вокзал разрушен - его разбомбили.

Мэр также сообщил, что удар пришелся по нефтебазе, но пострадала вся инфраструктура, поэтому вокзал пока восстановить невозможно.

— Удар пришелся не на само здание жд вокзала, а на нефтебазу, которая находилась возле него. Пострадала инфраструктура, я думаю, в ближайшее время он не будет подлежать восстановлению, - сказал мэр.

Также он отметил, что вокзал не использовался для эвакуации людей.

— Практически с самого начала войны мы не использовали жд вокзал для эвакуации людей, у нас автобусные маршруты в сторону Одессы, а там уже с железнодорожного вокзала и из других станций они могут покинуть зону боевых действий, - добавил мэр.

Отметим, что почти с первых дней войны николаевский ж/д вокзал на карте отмечали как такой, который не работает и с ним нет сообщения. Также напомним, что российская армия неоднократно обстреливала поселок Горького и район ж/д вокзала в первые дни вторжения.