Япония заморозит активы Путина и его окружения, а также откажется от российского угля

Япония присоединилась к США и странам ЕС, объявив о запрете на импорт российского угля. Также Япония высылает 8 дипломатов РФ.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает «Экономическая правда».

- Россия неоднократно нарушала международное гуманитарное право, убивая мирных жителей и атакуя атомные электростанции. Это непростительные военные преступления, – заявил Кисида на пресс-конференции. - Решительными мерами против России и поддержкой украинского народа мы дадим понять, что международное сообщество никогда не примет возмущения России, а Япония стоит вместе с Украиной.

- Мы призываем российские войска немедленно выйти. Пропаганда РФ, отрицающая убийство мирных жителей и говорящая, что эти инциденты сфальсифицированы Западом, абсолютно неприемлема, - сказала спикер МИД Хикарико Оно.

Другие новые санкции включают запрет на импорт некоторых российских товаров, в частности водки, и замораживание активов ведущего государственного кредитора Сбербанка, а также Альфа-банка.

Согласно данным правительства, на Россию приходилось 11% общего импорта угля Японии в 2021 году. По словам премьера, Япония будет координировать свои действия с США и европейскими странами по санкциям против РФ.

Как пишет Kyodo, японское правительство расширит круг лиц, подлежащих замораживанию активов в Японии, примерно до 550 с нынешних 400, включая президента РФ Владимира Путина и его подчиненных. Также Япония приостановит новые инвестиции.