Изнасиловали 14-летнюю девочку впятером, 11-летнего мальчика на глазах у матери: Вскрываются новые зверства рашистов в Буче

Продолжают раскрываться масштабы зверств российских оккупантов на Киевщине.

Об очередных шокирующих инцидентах рассказала уполномоченная Верховной Радой Украины по правам человека Людмила Денисова у себя на Facebook.

Он сообщила, что, будучи в Буче, рашисты изнасиловали 14-летнюю девочку. Впятером. Теперь она беременная.

Также оккупанты изнасиловали 11-летнего мальчика. Его мать привязали к стулу и посадили рядом, чтоб смотрела.

В Ирпене изнасиловали 20-летнюю девушку. «Во все места», - добавила Людмила Денисова.

«Нет такого места ни на земле, ни в аду, где рашистские преступники смогут укрыться от расплаты!» - написала Денисова.

Также обмудсмен обратилась к ООН.

«Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений РФ в Украине», - написала Денисова.

Напомним, ранее мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил: «Уже 320 погибших. Половину идентифицировали».