Российские оккупанты разворовали имущество Чернобыльской АЭС и уничтожили архив

Российские оккупанты уничтожили архив, который хранился на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщил в Facebook председатель Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота.

«То, что мы собирали десятилетиями, какая-то курва просто выбросила в мусорку. Вторая армия мира» освободила меня от моих фотоаппаратов, дрона, графической станции. Украла все оборудование, которое было установлено… кроме солнечной панели на крыше. Ее состояние еще не проверялось. Также сперли мой закрытый сейф. Очень тяжелый. Надеюсь, им понравилось то, что они в нем нашли (ничего)», - сообщил Сирота.

В Государственном агентстве сообщили, что на ЧАЭС практически каждое офисное здание – с существенными повреждениями, разбито и полностью разворовано. Оккупанты крали как рабочее имущество, так и личные вещи работников. Также угнали специализированную технику и украли топливо.