Ким посоветовал пока не возвращаться в Николаев: «Угроза еще существует»

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что пока не нужно возвращаться в Николаев из-за угроз обстрелов.

Об этом он сказал в ходе телемарафона.

Ким сообщил, что опасность еще есть и стоит подождать, пока у ВСУ выгонят оккупантов на Херсонском направлении.

— Именно в Николаев пока не время возвращаться. Верхняя часть области уже более-менее спокойная, можно возвращаться. Угроза еще существует. Я бы еще подождал, какие у нас будут успехи в херсонском направлении. Еще немного, неделя или две, и будет понятно, - сказал Ким.

Напомним, на Южнобужском направлении враг вел боевые действия в районе населенного пункта Александровка, говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 8 апреля.