Нидерландская компания, корабли которой проектируют в Николаеве, отказалась сотрудничать с РФ

Компания Damen Shipyards из Нидерландов отменила все поставки судов в Россию. Решение касается уже построенных судов, а также тех, которые сейчас строятся или только законтрактованы.

Об этом сообщает паблик «Миколаїв – місто корабелів».

Компания строит буксиры и суда рыбопромышленного флота. Представитель компании отметил, что это было тяжелое решение, которое приведет к существенному уменьшению прибыли, потому что значительная доля оборотов приходилась на россию.

В Николаеве подразделением Damen является ПКБ MDEM, предоставляющее услуги проектирования, исследований, маркетинга.