Президент Зеленский пообещал, что установят всех оккупантов, причастных к ракетному удару по Краматорску: «Ответственность неизбежна»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что к ответственности привлекут каждого из российских оккупантов, кто причастен к ракетному обстрелу вокзала в Краматорске.
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
- Все ведущие страны мира уже осудили российский удар по Краматорску. Мы ожидаем твердой, глобальной реакции на это военное преступление. Как и массовые убийства в Буче, как и много других военных преступлений России ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале, который обязательно состоится. Все силы мира будут направлены на то, чтобы установить поминутно, кто и что делал, какие приказы отдавал. Откуда ракета, кто её перевозил, от кого прозвучала команда, и как этот удар был согласован. Ответственность неизбежна, - сказал Зеленский.