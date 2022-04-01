Президент Зеленский пообещал, что установят всех оккупантов, причастных к ракетному удару по Краматорску: «Ответственность неизбежна»

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08.04.2022 22:53

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что к ответственности привлекут каждого из российских оккупантов, кто причастен к ракетному обстрелу вокзала в Краматорске.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Все ведущие страны мира уже осудили российский удар по Краматорску. Мы ожидаем твердой, глобальной реакции на это военное преступление. Как и массовые убийства в Буче, как и много других военных преступлений России ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале, который обязательно состоится. Все силы мира будут направлены на то, чтобы установить поминутно, кто и что делал, какие приказы отдавал. Откуда ракета, кто её перевозил, от кого прозвучала команда, и как этот удар был согласован. Ответственность неизбежна, - сказал Зеленский.

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