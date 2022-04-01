ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ ликвидировали командира российского танкового полка

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 8 апреля доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 9 апреля.

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00:32 Вооруженные Силы Украины ликвидировали командира 59-го гвардейского танкового полка армии РФ, майора Александра Беспалова, сообщает «Зеркало недели».

0:22 Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео взрыва российского танка.

00:16 В Министерстве обороны Украины сообщили, что военнослужащие группировки Объединенных сил в течение 8 апреля успешно отразили 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили:

- 9 танков; - 7 единиц бронированной; - 5 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вертолета и 1 крылатую ракету врага.



00:09 За 8 апреля гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 6 тысяч 665 человек, в том числе 5 158 человек доехали из Мариуполя и Бердянска в Запорожье.