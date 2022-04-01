Оккупанты на Николаевщине: Мэр Николаева прокомментировал смену ответственного за оборону области – ситуация под контролем Президента

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 9 апреля.

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08:26 В британской разведке назвали Николаев одной из важных целей оккупантов. Также в ведомстве считают, что обстрелы на Донбассе и Николаевщине могут еще участиться.

07:57 Городской голова Николаева Александр Сенкевич, отвечая на вопрос о том, почему генерал Марченко больше не руководит обороной Николаева, заявил, что все ротации в армии контролируются Президентом Украины.

– Есть свои военные вопросы, есть ротация и так далее. Каждый из нас выполняет свою работу и делает то, чтоб быть более эффективным. Все под контролем Президента, - сказал Сенкевич.

Мэр подчеркнул, что военное руководство знает, где и кто будет лучше работать. Мэр отметил, что вопрос закрыт и больше он его комментировать не будет.

Как известно, за оборону области теперь отвечает начальник штаба – заместитель командующего войсками ОК «Південь» Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Владислав Лещинский.