Пентагон подтвердил, что ракетный удар по Краматорску «Точкой У» нанесли российские военные

Ракетный удар с комплекса «Точка У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области 8 апреля, в результате которого погибли более 50 человек, был совершен именно российскими военными, несмотря на попытки российского командования снять с себя ответственность за это.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов 8 апреля, передает «Радио Свобода».

– Очевидно, мы не купились на возражение россиян о том, что они не несут ответственности (за этот ракетный удар, – ред.). Сначала они заявили об успешном ударе, но затем отрицали это, как только поступило сообщение о последствиях, – сообщили в Пентагоне.

В ведомстве также сообщили, что российские военные собираются задействовать 18-ю мотострелковую дивизию Вооруженных сил РФ для наступления на Краматорск.

- Можно говорить об одном подразделении – 18-й мотострелковой дивизии, которая сформирована в 2021 году. Состоит из трех мотопехотных полков, а также бронетанкового полка. По нашей оценке, ожидается, что они будут применены там, где атаковали железнодорожный вокзал (в Краматорске – ред.). Мы видим перемещение подразделений и применение силы в этой зоне, – сообщил чиновник Пентагона.

– Это главный железнодорожный узел восточной части Украины. И это очень стратегическое место. И мы видели, как они пытались переместить силы в Краматорск, где расположена эта железнодорожная станция, – добавил он.

По его словам, в настоящее время свои военные подразделения Россия перебрасывает в российские города Белгород и Валуйку с целью дальнейшего наступления.

– Видим, что некоторые подразделения идут в Белгород. Некоторые добираются в Валуйки, расположенные к юго-востоку от Белгорода в России и прямо у границы с северной частью Донбасса, – сообщили в Пентагоне.

Также в Пентагоне добавили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия выпустила уже 1500 ракет по Украине.

Высокопоставленный чиновник также подтвердил информацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины о том, что Россия начала мобилизацию 60 тысяч резервистов, но в Пентагоне говорят, что пока неясно, насколько РФ сможет добиться успеха в этом.

Напомнит, Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что к ответственности привлекут каждого из российских оккупантов, кто причастен к ракетному обстрелу вокзала в Краматорске.