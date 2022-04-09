Нужно предоставить чек или техпаспорт изделия: СДЭК не будет отправлять награбленное россиянами в Украине

Гендиректор российского СДЭК Леонид Гольдорт выдал приказ, согласно которому службы экспресс-доставки не будут принимать к отправке посылки с товарами, если отправитель не может подтвердить право собственности на них.

Об этом сообщают россми.

Сотрудник СДЭК теперь обязан проверять «полномочия отправителя на распоряжение товаром», т.е. требовать документы, подтверждающие право собственности на товар.

Если человек не предоставит такие документы, ему откажут в курьерских услугах. Приказ будет действовать «до выдачи распоряжения о его отмене».

На сайте компании сказано, что она представлена ​​более чем в 67 тысячах населенных пунктов в 27 странах мира.

Журналисты проверили отделение СДЭК в российском городе Новозыбков, и там подтвердили, что технику принимают к отправке только при наличии чека о покупке или при наличии технического паспорта изделия.

Ранее сообщалось, что оккупанты рф массово отправляют из Беларуси домой награбленные вещи из Украины. Также в сети появилось аудио разговора с российским оккупантом Николаем Степановым, который отправил из Беларуси в Уссурийск 140 килограммов запчастей и кондиционеров, украденных в Украине.