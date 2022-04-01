Премьер Венгрии Орбан требовал от Президента Зеленского доказательств, что преступления в Буче - не постановка Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из руководителей стран ЕС требовал доказательств, что зверства в Буче не являются инсценировкой со стороны Украины. Речь идет о премьере Венгрии Викторе Орбане.

Об этом президент Украины рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

Владимир Зеленский рассказал, что один из ведущих европейских политиков хотел увидеть доказательства правдивости преступлений в Буче. На уточняющий вопрос журналиста, является ли этот политик главой европейского правительства, Зеленский ответил утвердлительно.

Владимир Зеленский не захотел говорить, о ком конкретно идет речь, но процитировал европейского политика: «Покажите нам доказательства, что это не инсценировано».

По данным «Европейской правды», речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

При этом непонятно, где Орбан озвучил такое требование, ведь после того, как о преступлениях в Буче узнал весь мир, официального общения Будапешта с украинской стороной не было.

Как известно, премьер Венгрии отказался помогать Киеву с вооружением и поддержать эмбарго на нефть и газ, заявляя, что это остановит экономику страны. При этом, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «не полностью понимает, что происходит не только в Украине, но и во всем мире», раскритиковав Будапешт за позицию относительно полномасштабной войны, развязанной россией.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на последние заявления премьер-министра Виктора Орбана призывом «перейти на правильную сторону истории».