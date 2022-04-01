Удивлялись кирпичным домам, ноутбукам и «Нутелле»: Жители городов под Киевом рассказали о впечатлениях от «встречи» с русскими оккупантами

Жители городов под Киевом рассказали о том, что слышали от российских оккупантов, когда они были на территории их городов.

Видео опубликовано в Telegram-канале «Преступности.НЕТ».

Местные жители рассказали, что прятались от оккупантов в погребе и слышали их разговоры. Рашисты удивлялись тому, что дома кирпичные, люди пользуются ноутбуками и едят шоколадную пасту «Nutella».

— Пришли к нам и всю ночь были во дворе, мы сидели в погребе. Пришли и такие фразы были: «Ты посмотри, у них все дома кирпичные, в каждом доме есть ноутбук и жрут «Нутеллу». Ну, для нас это было шоком. Для нас это обычные вещи – кирпичный дом, ноутбук, Нутелла. Для детей. Для них это чудо, - рассказала местная жительница.

Напомним, после вывода российских войск с территории Киевской области в Беларуси стали замечать большое количество украденных гражданских автомобилей, которые принадлежат украинцам.