«Воровали топливо у российских военных, чтобы предотвратить катастрофу»: Работники ЧАЭС рассказали о поддержке станции во время оккупации

Дозиметрист измеряет уровень радиации вокруг траншей, вырытых российскими военными. Работники Чернобыльской атомной электростанции рассказали, как работали во время оккупации зоны отчуждения российскими захватчиками.

Об этом сообщает BBC.

Как известно, еще 24 февраля российские оккупанты захватили территорию Чернобыльской АЭС. После захвата российскими войсками ЧАЭС в зоне отчуждения повысился радиационный фон.

9 марта сообщили, что из-за вражеских действий полностью обесточена Чернобыльская АЭС . Также глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что резервные генераторы обеспечат питание ЧАЭС на 48 часов, после чего возникнет угроза утечки радиации. В «Укрэнерго» просили врага прекратить обстрел , чтобы возобновить электропитание ЧАЭС и заявили, что помощь белорусской стороны не нуждается.

Инженерам и техническому персоналу позволили продолжить работу на АЭС в условиях оккупации. Они пытались сохранить контроль над техобслуживанием станции. Затем на станцию ​​приехали специалисты «Росатома». Это подтверждали в российской госкорпорации.

Начальник отдела радиационной безопасности ЧАЭС Александр Лобада. – Они хотели знать, как управляется объект. Они хотели получить информацию обо всех процедурах, документах и ​​операциях. Мне было страшно, потому что допросы были постоянными, иногда с применением силы, - рассказал ВВС начальник отдела радиационной безопасности станции Александр Лобада.

– Нам приходилось постоянно с ними вести переговоры и вовсю пытаться их не обидеть, чтобы они допустили к управлению объектом наш персонал, – рассказал инженер Валерий Семенов.

Когда на станцию ​​три дня не подавали электричество, Валерий, по его словам, вовсю пытался найти горючее для поддержки работы генератора - он даже воровал его у российских военных.

Инженер ЧАЭС Валерий Семенов – Если бы мы потеряли электричество, это могло обернуться катастрофой, - пояснил Александр. - Мог случиться выброс радиоактивных веществ. Масштабы этого вы можете себе представить. Я не боялся за свою жизнь. Я боялся того, что произойдет, если я не буду следить за заводом. Я боялся, что произойдет трагедия для человечества.

– Нам удалось поддержать безопасность объекта. Но огорчает, что они забрали 169 наших военных, - добавил Семенов. Где они пока неизвестно.

Напомним, что пленных нацгвардейцев из ЧАЭС вывезли в россию и беларусь – их морят голодом и жаждой.