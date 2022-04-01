«Слушайте больше нашего президента-дебила»: Русский оккупант пожаловался, что план не сработал, а «калибры-хренибры» не помогают

Российский оккупант пожаловался на то, что их плохо кормят, а план по захвату Украины не сработал.

Об этом идет речь в перехваченном разговоре, сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Оккупант сначала жалуется на плохую еду, говорит, что КАМАЗ с пайком куда-то пропал, а им дали некачественные консервы и крупу. Его собеседница сокрушается, что план по «спецоперации» не сработал, много погибло. Оккупант отвечает, что не надо было слушать президента-дебила, имея в виду путина.

-Жрать охота, жрать нечего. Открыли какую-то консерву, ее жрать невозможно. Отвечаю, там одни жопы куриные и кости какие-то. Блевотина. -Это гуманитарка? -Да какая гуманитарка? Самое главное, где-то пропал КАМАЗ с пайками, теперь нам жрать нечего. Слов нет. Вот как хотите, ходите пять дней и жрите. Дали какого-то говна на пять дней, какой-то крупы, кинули как свиньям. -А че ж наши ракетами не работают? -Слушайте больше нашего президента-дебила, который в уши нассал. И обосрались. -Вот минобороны где наш… Его не видно, не слышно. Он уже вообще на свет недели три не выходит. (…) Что-то у вас не сработало, сказать нечего. Надо было изначально пожестче себя вести. -А я тебе с первого дня говорил, что это все не приведет к хорошему. -Господи, хоть бы это закончилось, что-то все страшнее и страшнее. Раньше было позитивнее, сейчас смотришь новости, не очень новости. -Потому что вкинули нас непонятно во что. -Да, план не сработал. Многие погибли из-за плохого плана. -И месиво впереди еще основное. (…) И эти хваленые калибры-хренибры не помогают.

Напомним, Российские оккупанты готовят предсмертные просьбы своим близким и просят, чтобы дети никогда не пошли в армию рф.