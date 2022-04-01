«Вова, давай, там много смертей»: Мать русского оккупанта договорилась в военкомате, просит сына сложить оружие и вернуться домой

В россии матери уже пытаются «отмазать» своих сыновей через военкомат и вернуть их домой.

Перехваченный разговор матери со своим сыном, который воюет в Украине, опубликовали в Службе безопасности Украины.

По телефону мать говорит, что договорилась в военкомате, чтоб он отказался воевать и вернулся домой. При этом, в СБУ отмечают, что речь идет о солдате 36-й отдельной мотострелковой бригады РФ с дислокацией в Борге в Забайкальском крае.

Это военное формирование «отличилось» тем, что еще в 2015 году под видом «донецких сепаратистов» воевало против Украины. Теперь их бросили под Киев, как опытных головорезов. Но эта встреча с ВСУ для многих стала фатальной.

-Я договорилась, ты можешь просто подойти к главнокомандующему, кто у тебя есть, и сказать, что ты больше не будешь туда выходить, приедешь домой, уволишься и тебе ничего не будет. -С кем ты договорилась? -С (…) -Че он сказал? -Он сказал, что ты можешь подойти к главнокомандующему и сказать, что ты сложишь оружие и не идешь дальше. Вова, давай, там много смертей… -Нас надо выводить отсюда. -Не будут вас выводить, вас сейчас будут обратно туда заводить. -Это он сказал? -Он сам не знает. Но ничего не прекращается, отсюда вывозят технику, везут еще народ туда. Погибших заменяют остатками. Тебе ничего не будет, я договорилась. Ты отказываешься, сюда домой едешь, проходишь два дня комиссию и без восстановления. -Да у меня нормально все. -Вова, у Юли тоже все было нормально, вчера мужа убили. Тут соседа тоже убили. Уже народу много.

Напомним, российский оккупант пожаловался на то, что их плохо кормят, а план по захвату Украины не сработал.