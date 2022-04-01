Ким считает, что русские оккупанты не будут захватывать Николаев, но война закончится тогда, когда станет им невыгодной

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что у российских оккупантов нет намерений захватить Николаев.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос о том, есть ли у русских намеренье захватить Николаев, Ким ответил отрицательно.

– Одно другого не исключает. Если эти обстрелы для запугивания, они одновременно могут прикрывать и какие-то военные действия по перемещению. Насчет намерений захватить Николаев – нет, не вижу, - сказал Ким.

Что же касается перспектив на будущее, по мнению Кима, русские пойдут на мирное соглашение тогда, когда им станет невыгодно продолжать войну.

– Одно от другого нельзя отделять. Все войны заканчиваются подписанием либо капитуляции, либо мирного соглашения. Но на переговорный процесс, на мирное соглашение выходят лишь тогда, когда воевать или бессмысленно, или невыгодно. С нашей стороны – у нас гибнут люди и мы заинтересованы в том, чтобы прекратить огонь хоть сегодня. Потому что у нас гибнут люди, наши гражданские! С их стороны – они хотят что-то там доказать и все такое. Но как наступит момент, когда им будет невыгодно продолжать войну – вот тогда будет более реальным подписание мирного соглашения, - добавил глава ОВА.

Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что пока не нужно возвращаться в Николаев из-за угроз обстрелов.