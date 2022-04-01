Домбровская заявила, что «россия хочет уничтожить Украину любой ценой», поэтому призвала горожан сплотиться, чтобы приблизить Победу

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская ужаснулась действиям российском армии в украинских городах, в частности, в тех, которые были под оккупацией. Она уверенна, что в планах россии - уничтожение Украины.

Об этом она написала в Телеграмм.

«Буча..Ирпень..Гостомель..Бородянка…Краматорск…и еще десятки маленьких сел и городов почувствовали на себя концентрированное зло. Как такое может происходить в современном мире? Ответ лежит на поверхности: россия хочет уничтожить Украину любой ценой. Убивать сотнями и вывозить тысячами наших детей. Наше будущее. Насиловать женщин, расстреливать в упор безоружных мужчин. Уничтожить все то, чего нет у них. Это невыносимо больно. Но эти ужасные преступления заставляют каждого украинца прилагать еще больше усилий, чтобы эта война как можно скорее закончилась победой Украины», - заявила она.

По словам Домбровской, каждый украинец должен делать то, что умеет лучше всего, чтобы приближать страну к главной цели - Победе. Также она попросила не разгонять «зраду», чтобы не помогать врагу.

«Ведь всегда даже после самой жуткой ночи наступает рассвет. И я верю, что наш рассвет уже близко. Отдельно хочу обратиться к тем, кто уже сейчас начинает разгонять «зраду». Очнитесь! У нас война. Вы хотите открыть второй фронт? Ради чего? В погоне за хайпом и лайками вы помогаете врагу. Надеюсь, вы это понимаете», - резюмировала она.

Напомним, с начала войны Татьяна Домбровская на базе своей приемной организовала гуманитарный штаб, который занимается помощью горожанам, в том числе женщинам и детям.