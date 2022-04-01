Байден одобрил запрет на импорт российских энергопродуктов и ограничение торговли с рф и беларусью

Президент США Джо Байден подписал два законопроекта, вводящих дополнительные санкции против россии и беларуси.

Об этом сообщили в Белом доме.

В частности, подписаны «Закон о прекращении импорта российской нефти», который запрещает импорт энергетических продуктов из РФ, и «Закон о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью», направленный на дальнейшее усиление торговых и правозащитных санкций.

Законопроекты были накануне одобрены Конгрессом.

Напомним, что накануне Соединенные Штаты вместе с G7 и ЕС ввели новые санкции против дочерей президента РФ Путина, крупнейших банков РФ Альфа банка и Сбербанка, а также запретили все новые инвестиции в Россию.