Польша «замораживает» отношения с Венгрией – Качиньский посоветовал Орбану сходить к офтальмологу, если он не видит, что случилось в Буче

Заместитель премьер-министра Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский раскритиковал позицию Венгрии и заявил, что Польша замораживает с ней отношения.

Об этом сообщает Ziare.

Ярослав Качиньский заявил в интервью «Радио Плюс», что он «категорически негативно» относится к отказу Виктора Орбана осудить вторжение россии в Украину и помочь вооружить Украину. Качиньский также раскритиковал Орбана за то, что он назвал президента Украины Владимира Зеленского одним из «своих противников».

По словам польского чиновника, отношение Орбана к войне заставило его разочароваться в венгерском коллеге.

«Когда премьер-министр Орбан говорит, что не может четко видеть, что произошло в Буче, тогда ему следует посоветовать обратиться к офтальмологу, это разочарование», — сказал Качиньский.

Польский лидер также заявил, что будущее сотрудничество возможно только в том случае, если изменится подход Орбана к войне, которую развязала россия в Украине.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из руководителей стран ЕС требовал доказательств, что зверства в Буче не являются инсценировкой со стороны Украины. Речь идет о премьере Венгрии Викторе Орбане.