Из-за войны Николаев покинуло порядка 30% горожан – мэр Сенкевич говорит, что возвращаться в город пока небезопасно

Порядка трети жителей Николаева покинуло город из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. По мнению мэра Александра Сенкевича, в городе небезопасно, поэтому если есть возможность, то на время лучше выехать из города.
Об этом он рассказал в интервью ТРК «НИС-ТВ».
— У нас нет точной цифры количества населения, которое выехало. Мы определяем это по количеству ТБО, которое мы вывозим, и по потреблению воды. Порядка 35% уменьшилось количество ТБО и порядка 40% - воды. Последнее мы связываем с тем, что не работают предприятия и большие потребители. Порядка 30% николаевцев покинули город, - заявил он.
По его словам, на зеленых автобусах эвакуировали около 7,5 тысячи николаевцев, также людей вывозят на автобусах Красного Креста и других городских предприятий. Чтобы уехать на зеленых коммунальных автобусах, необходимо заполнить онлайн-форму, вечером желающих обзвонят специалисты, формирующие списки, и на следующее утро можно выехать из города. Людей везут в двух направлениях: жд вокзал Одессы – их там принимают и сортируют, кто куда дальше едет, второе направление – Паланка граница с Молдовой. Оттуда люди могут сесть на автобусы до Кишинева или вылететь в любую страну на самолетах.
Александр Сенкевич отметил, что некоторые горожане уже стали возвращаться в город, но точных данных у городской власти нет.
— Мы не видим цифр, сколько николаевцев возвращаются, мы не фиксируем всех выезжающих и приезжающих. На это не хватает ресурсов. Но процесс обратный есть. Но хочу уведомить, что в городе небезопасно. Если один-два дня без обстрелов, солнышко вышло, все выходят на улицы, а людей на прошлой неделе просто обстреляли. Они стояли на остановке общественного транспорта, просто пешеходы, женщина стояла, торговала овощами. И вопрос, безопасно ли в Николаеве. Если бы за прошлую неделю не было бы ни одного убитого и раненого, я бы сказал, что здесь безопасно. А так, здесь 100% небезопасно. Мы все находимся в небезопасности. Все районы обстреливают, город находится не в безопасной зоне. Я людям говорю, что это не аварийная эвакуация, но если есть возможность, вы знаете, куда вы едете, у вас есть план ,мы просим покинуть город, чтобы вы были в безопасности, - резюмировал он.