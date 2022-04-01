Из-за войны Николаев покинуло порядка 30% горожан – мэр Сенкевич говорит, что возвращаться в город пока небезопасно

Порядка трети жителей Николаева покинуло город из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. По мнению мэра Александра Сенкевича, в городе небезопасно, поэтому если есть возможность, то на время лучше выехать из города.

Об этом он рассказал в интервью ТРК «НИС-ТВ».

— У нас нет точной цифры количества населения, которое выехало. Мы определяем это по количеству ТБО, которое мы вывозим, и по потреблению воды. Порядка 35% уменьшилось количество ТБО и порядка 40% - воды. Последнее мы связываем с тем, что не работают предприятия и большие потребители. Порядка 30% николаевцев покинули город, - заявил он.

По его словам, на зеленых автобусах эвакуировали около 7,5 тысячи николаевцев, также людей вывозят на автобусах Красного Креста и других городских предприятий. Чтобы уехать на зеленых коммунальных автобусах, необходимо заполнить онлайн-форму, вечером желающих обзвонят специалисты, формирующие списки, и на следующее утро можно выехать из города. Людей везут в двух направлениях: жд вокзал Одессы – их там принимают и сортируют, кто куда дальше едет, второе направление – Паланка граница с Молдовой. Оттуда люди могут сесть на автобусы до Кишинева или вылететь в любую страну на самолетах.

Александр Сенкевич отметил, что некоторые горожане уже стали возвращаться в город, но точных данных у городской власти нет.