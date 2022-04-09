Мэр Сенкевич назвал две причины, из-за которых российские оккупанты снова могут предпринять попытку атаковать Николаев

Городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что российские войска снова могут двинуться в направлении Николаева для захвата города. И на это есть две важные причины.

Об этом он рассказал в интервью ТРК «НИС-ТВ».

Мэр отметил, что никому неизвестно наверняка, что будет происходить в ближайшее время, потому что никто не знает планов президента россии владимира путина. При этом все наблюдают, как российские войска уходят с киевского направления и Харькова в сторону Беларуси, а также продолжают накапливание войск в Херсонской области. Поэтому нельзя откидывать и возможность новых наступлений на Николаев

— Понятное дело, что у нас могут быть разные догадки, как будут развиваться события, но мы понимаем, что восток Украины, луганское направление будет атаковаться и дальше, потому что путину нужны хоть какие-то победы. Они раскатали полностью в труху Мариуполь. Там просто уничтожаются мирные жители кассетными снарядами. Тоже самое с Николаевом. Они утюжат нас кассетными снарядами. Основная задача их – поражение живой силы. Они разлетаются и убивают в округе все живое. Мы ожидаем, что они могут двинуться в направлении Николаева, учитывая, что Херсонская область оккупирована, к тому же в оккупации находится Снигиревка. На это есть две причины: им нужно закрыть выход к морю – это с точки зрения тактической и стратегической, а вторая причина экономическая, здесь есть порты, а Украине для того, чтобы работать и зарабатывать деньги, как стране с агропромышленным комплексом, заблокировать их. Хотя с другой стороны они их заблокировали сейчас, заминировав море, - рассказал мэр.

Напомним, мэр Николаева заявил, что возвращаться в город пока небезопасно.