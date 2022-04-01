В россии продолжает расти число военнослужащих, которые отказываются воевать в Украине – на «отказников» оказывают давление

Растет число российских военнослужащих, которые не хотят участвовать в войне в Украине.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал, что за помощью к ним уже обратились военнослужащие и росгвардейцы из 17 российских городов, передает «Новое время».

Военнослужащие рф отказываются выполнять приказ и ехать в Украину, за что, по словам адвокатов, их увольняют, оказывают на них давление и угрожают им уголовными делами.

Последним громким случаем отказа стал тот, который произошел в Псковской области. Там, по данным издания «Псковская губерния», 6 апреля тех, кто отказались ехать на войну в Украине, было около 60 человек, а 7 апреля число «отказников» выросло уже до 100 человек. Часть этих военных уже успела побывать на территории Украины, а остальные принимают решение не ехать, узнав об опыте своих сослуживцев.

«Большая группа десантников находилась на территории Украины в начале войны. Насколько нам известно, они вошли туда с территории республики беларусь, и по ряду причин они были выведены обратно на территорию беларуси, в том числе из-за того, что у них закончилась провизия, – рассказывает Денис Камалягин, главный редактор «Псковской губернии». – Впоследствии они вернулись в Псков. Я так понимаю, у них не возникло желания во второй раз ехать в эту командировку, так как изначальная информация была об учениях плюс были проблемы с продовольствием и горюче-смазочными материалами».

Официальной информации от минобороны россии о потерях псковской десантно-штурмовой дивизии не было. Но в региональных СМИ и телеграм-канале «Ищи своих» данные о погибших из 76-й десантно-штурмовой дивизии появлялись. Шестого апреля стало известно о погибшем 20-летнем десантнике: его похоронили в родном Батайске, есть данные и о других военных.

Часть военнослужащих, которые отказываются ехать воевать в Украину, официально не хотят увольнять со службы: они пишут рапорты, но их просто не подписывают, рассказывает Денис Камалягин. Десантники, которые после этого твердо хотят уволиться, обычно обращаются в военную прокуратуру. Информации о заведенных уголовных делах на военных из псковской дивизии пока нет, но известно, что им поступали угрозы от руководства их воинских частей.

«Единичные угрозы, как правило, от конкретного локального руководства одной из частей. Были увольнения в обычном порядке, но некоторые ожидают команды сверху: они пока не знают, что делать, и не подписывают рапорты на увольнение, видимо, ждут», – рассказывает Денис Камалягин.

По информации «Псковской губернии», 6 апреля в Пскове были представители Минобороны России. Они собирали данные по снабжению и провизии в армии, а еще выясняли количество «отказников» в частях.

Камалягин, со своей стороны, думает, что число тех, кто будет отказываться ехать в Украину, будет расти:

«Вчера это 60 человек, сегодня это 100, завтра это 150. Это массовое явление, это не один национал-предатель, как принято у нас вдалбливать всем в голову, – говорит он. – Это нормальные люди, которые не хотят идти воевать на непонятную войну, в непонятных условиях, в непонятной армии. И, что важно, в нескольких случаях важную роль в убеждении военнослужащего не ехать играет его семья».

Аналогичная Пскову ситуация сложилась в Хакасии: там журналист Михаил Афанасьев узнал, что 11 бойцов местного ОМОНа отказались продолжать участвовать в войне с Украиной, уже находясь в командировке. По его данным, это случилось после того, как их колонну разбили вооруженные силы Украины в Киевской области.

«Их подняли и большей части просто сказали идти вперед: надо будет захватить территорию Украины и удерживать ее, поддерживать порядок. И они пошли, – рассказывает журналист. – Часть пошла на Киев большой колонной – и на подходе, на подъезде к Киеву колонну начали уничтожать и в итоге уничтожили. Что касается хакасского СОБРа – у них 7 человек ранены, 1 пропал без вести, а сколько погибших – они не знают, некогда было считать. Колонну уничтожали на мосту, и им спастись надо было, было не до того чтобы пересчитывать».

Омоновцы рассказали журналисту о проблемах со снабжением: еще когда они находились на территории беларуси во время учений, их не кормили. О «спецоперации», по их словам, якобы никто не знал до последнего момента – то есть до пересечения границы Украины. 11 выживших после разгрома колонны бойцов уже вернулись в Хакасию. Все они, по словам Афанасьева, уволены со службы.

«Все вернулись, все уволены по статье – за поступок, порочащий честь полицейского, – рассказывает Михаил. – После того как они уволились, сейчас они подвергаются мощнейшему давлению, потому что история вышла наружу. Сильно давят на парней, давят теми методами, что вот идет война, а вы тут общаетесь с разными. Очень напряженная атмосфера».

Напомним, как в ГУР Минобороны Украины рассказали, что отряд спецназа оккупантов после потерь отказывается штурмовать Мариуполь, а на Луганщине захватчики простреливают себе ноги