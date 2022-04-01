«Ворог не полишив ідею захопити Харків». Інтерв'ю з головою ОВА Олегом Синєгубовим про ситуацію в частково окупованій області

В інтерв'ю Радіо НВ голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов розповів, як триває оборона області, які загрози існують для Харкову, звідки варто евакуюватися та на які жорстокі вбивства цивільних здатні росіяни.

— Хочу вас запитати про оперативну обстановку в області, тому що вона досить непроста, зокрема Харків під обстрілами. Що відбувається?

— Щодоби ми фіксуємо більше чи менше обстрілів з артилерії, з реактивних систем залпового вогню Град чи Смерч, з танків, мінометів. Страждають ті наші житлові райони, які наближені до околиці міста. Крім того були прильоти до наших лікарень, зокрема з РСЗВ.

Ми постійно знаходимося під обстрілами. Вони не є прогнозованими, а хаотичні, тому здебільшого страждає мирне населення. У цих районах міста немає жодної військової інфраструктури чи ремонтних заводів, тому передбачити такі підступні дії ворога вкрай складно.

— В Ізюмі ведуться серйозні бойові дії?

— Ворог намагається обійти Ізюм, позиції наших Збройних сил і концентровано направити свої війська до Донецької та Луганської областей, чим посилити там свою військову присутність. Звичайно, що ЗСУ це все розуміють і зараз тримають позиції поблизу Ізюма, постійно їх зміцнюючи. Ворог там дійсно щодня несе, згідно з офіційними підтвердженими даними, великі втрати своєї авіації, броньованої техніки, танків, живої сили.

— Ми бачили, що відбувалося в Бучі. Чи вам відомо, що відбувається на непідконтрольних територіях Харківської області?

— Ми постійно спілкуємося з головами територіальних громад. Вони тримаються. Навіть якщо у нас немає зелених коридорів і ми так би мовити офіційно не може доставляти гуманітарні конвої, проводити евакуацію, то ми все одно спілкуємося. Довозимо до найближчого населеного пункту і після того вже волонтери невеличкими автомобілями по стежках під кулями перевозять вантаж до людей, яким він необхідний. Так відбувається по ізюмському, балаклійському, куп’янському напрямках. Хоча [Куп'янськ] фактично повністю окупований, все одно нам вдається довозити туди гуманітарну допомогу.

[ОТГ] радяться, як вчиняти в тій чи іншій ситуації: коли пропонують виплачувати заробітну плату в рублях, наприклад. [Вони] проявляють справжній патріотизм і витримку, за що я їм безмежно вдячний. Хоча це населені пункти, наближені до кордону з РФ, однак люди, які там мешкають, показали себе справжніми патріотами України, своїх земель.

Коли ми звільняємо населені пункти (так було і з Вільхівкою, Малою Роганню), на жаль, ми знаходили тіла загиблих цивільних людей, подекуди у них були зв’язані руки і навіть були контрольні постріли в голову. Зараз цими питаннями займаються наші правоохоронні органи, прокуратура для того, щоб все це зафіксувати, зібрати доказову базу для міжнародних інстанцій.

Збройні сили України звільнили населений пункт Гусарівка. Там в одному з житлових будинків, в якому за показами свідків знаходилася так звана комендатура росіян, у підвальному приміщенні знайшли тіла напевно сім'ї, які були спалені заживо — це попередні висновки експертизи.

Також було виявлено тіло місцевого фельдшера, до якого за зовнішніми ознаками були застосовані тортури.

Крім того, був знайдений автомобіль цивільних, де була розстріляна вся сім'я — чоловік, жінка і маленька дитина.

— Чи є примусова мобілізація на окупованих територіях?

— Таких історій немає.

Є інформація, що вони влаштовували фільтраційні коридори і змушували виїжджати людей до РФ. У них така тактика: вони беруть в облогу населений пункт, [доводять] людей до відчаю, блокуючи евакуацію і доставку продуктів харчування, а після того «пропонують» єдиний вихід з ситуації - виїзд на територію Росії. Паралельно у них забирають всі засоби зв’язку, щоб вони не могли зв’язатися і повідомити, де вони зараз перебувають, щоб вони не змогли виїхати на територію України.

— Чи є потреба евакуюватися з Харківської області?

— Ми щодня контролюємо темпи і маршрути евакуації, тому що оперативна ситуація змінюється щогодини, щохвилини навіть. Ми маємо пропонувати маршрути і повідомляти людей про найбезпечніші для тих, хто користується власним автотранспортом або користується залізницею.

Зараз ми проводимо організовану евакуацію лише з населених пунктів Барвінкове і Лозова. З Лозової вже виїхало 15 тисяч людей, залишається — близько 50−60 тисяч. З Барвінкового виїхало біля трьох тисяч, а залишається півтори тисячі людей.

Ми прогнозуємо зміщення театру бойових дій саме на ці населені пункти.

— Як багато людей вже виїхали з Харківської області?

— У перші чотири дні найактивніше виїжджали з Харкова та області. Згідно з нашими даними, залізницею виїхало близько 700 тисяч людей, власним автотранспортом — 300−400 тисяч людей. Однак на сьогодні дуже велика кількість людей повертаються. Ми фіксуємо відкриття малого та середнього бізнесу: люди з волонтерської діяльності переключаються на підприємницьку і це правильно. Економіка Харківської області має відновлюватися, бо це той тил, щоб щодня наближати нашу перемогу.

— Чи спробує диктатор Путін знову захопити Харків?

— Уже [44] день ми знаходимося в стані бойових дій. З першого дня ми обороняємо Харків. Були різні ситуації, однак жодної секунди ми не мали сумнівів у нашій перемозі щодо Харкова.

Ворог чудово розуміє, що наземну битву за Харків він програв. Тільки на спробах взяти місто він втратив дуже велику кількість живої сили, броньованої техніки, авіації, десанту. Наші ЗСУ відпрацювали на повну.

Ми готові до будь-яких сценаріїв. Ми розуміємо, що свою ідею ворог не полишив щодо ані міста Харків, ані області. Звичайно, зараз акценти більше стосуються Донецької та Луганської областей, однак ми розуміємо, що акценти на Харківській області будуть зосереджуватися зокрема. Тому наші Збройні сили постійно нарощують свою військову присутність тут і зміцнюють свої позиції.

— Їм стратегічно важливо ізюмський напрямок контролювати, щоб піти атакою на Донецьку, Луганську області з півночі?

— Правильно. Ми прогнозуємо, що ті війська, які були відведені з Київської, Сумської і Чернігівської областей, можуть перегрупуватися і піти як на сам Харків, так і далі через Куп’янськ, Ізюм до Донецької, Луганської областей, намагаючись посилити там свої позиції. Розуміючи ці плани, ЗСУ перешкоджають їх втіленню.