Оккупанты несколько дней обстреливали иностранные суда в порту Мариуполя, а потом предложили им «эвакуацию»

Российские оккупанты вклинились в переговоры экипажа одного из суден, находящихся в Мариуполе, с украинской стороной, и принялись убеждать согласиться на эвакуацию. Хотя накануне именно российские войска несколько дней подряд обстреливали эти суда.

Об этом сообщает полк «Азов», который и опубликовал запись разговора.

В полу напомнили, что в течение нескольких дней враг обстреливал гражданские иностранные торговые суда и ледокол «Капитан Белоусов», находящиеся на причалах Мариупольского торгового порта.

«Сегодня, во время переговоров украинских военных по эвакуации с экипажами кораблей, среди которых многие иностранные граждане, в частности граждане Турции, Болгарии, вклинились представители врага, убеждая не верить Украине и предлагая эвакуацию от себя. Впрочем, куда именно будут эвакуированы члены экипажей – не сообщается. Прозвучали лишь наставления выйти к врагу с имеющимся на кораблях провиантом», - сообщили в «Азове».

Примечательно, что до этого в результате обстрела оккупантами был убит члена экипажа ледокола «Капитан Белоусов», также были ранены несколько членов экипажа ледокола и людей с корабля под флагом Доминиканской Республики. Поэтому на обеспечение безопасности от оккупантов надеяться очень тяжело.

«Призываем консульства государств, граждане которых находятся на иностранных судах в Мариуполе, помочь обеспечить их безопасную эвакуацию по коридору, который будет контролировать государство Украина!» - говорится в сообщении.

Напомним, 4 апреля при очередном обстреле с моря многострадального Мариуполя, российские оккупанты попали в гражданское судно Azburg под флагом Доминиканской Республики, находившееся возле одного из причалов.