СБУ задержала «эксперта по энергетическим вопросам», распространявшего кремлевскую пропаганду.

СБУ задержала «эксперта по энергетическим вопросам» Дмитрия Марунича, распространявшего кремлевскую пропаганду.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Эксперт» распространял кремлевскую пропаганду и занимался дискредитацией Украины на международной арене, используя эфиры санкционных телеканалов и рейтинговые телеграмм-каналы.

Также он тесно сотрудничал с российским информагентством Россия сегодня. Доказательства этого документально подтверждены. Инструкции мужчина получал от российского куратора из временно оккупированного Крыма, а миллионные гонорары – из РФ из-за запрещенных в Украине электронных платежных систем.

В ходе обысков правоохранители обнаружили у российского агента: средства связи, компьютерную технику и флэш-носители с поличным; наличные в размере 3 млн грн, которые он получил на проведение информационных диверсий.

По информации СМИ, «экспертом» оказался Дмитрий Марунич.