В память об убитых в Краматорске: УЗ оставила пустыми места в нескольких поездах

Российские кафиры ударили «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска, жестоко убив 52 мирных украинца. В память о погибших Укрзализныця 9 апреля оставила пустыми места в нескольких поездах по всей стране.

Как говорится в Telegram-канале "Укрзализныци" , вместо пассажиров, которые могли бы там быть, на этих местах едут цветы.

От Киева до Черновцов, Трускавца и Рахова, от Одессы до Львова, от Черновцов в Одессу, от Львова в Запорожье – места в поездах под номером 52 оставили пустыми.

Это символизирует тоску украинского государства по невинным жертвам российской агрессии.

«Мы глубоко сочувствуем семьям погибших и обещаем делать все возможное и невозможное, чтобы продолжать спасать жизнь наших граждан. Светлая память погибшим», – говорится в сообщении.

Напомним, Президент Зеленский пообещал, что установят всех оккупантов , причастных к ракетному удару по Краматорску: «Ответственность неизбежна»