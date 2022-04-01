Мэр Херсона рассказал, что сейчас нет согласованных «зеленых коридоров» в Николаев – горожане едут на свой страх и риск

Фото: архив Мэр Херсона Игорь Колыхаев рассказал, что с вечера 8 апреля и до поздней ночи горожане слышали, как в пригороде шли бои.

Об этом шла речь в эфире национального телемарафона.

По словам мэра Херсона, бои шли в Белозерском районе, в частности в селе Станислав, а также в соседних населенных пунктах.

Кроме того, по словам Колыхаева, на данный момент согласованных «зеленых коридоров» в сторону Николаева нет, а потому желающие покинуть Херсон делают это на свой страх и риск с белыми флагами и крестами.

- Достаточно большой объем беженцев направлен в сторону Николаева. Все волнуются за безопасность детей, жизнь. Часть людей направлена в сторону Крыма, - отметил он.

- Безопасных зеленых коридоров сегодня нет, - добавил он.

Напомним, что согласно сводке ОК Південь, за прошлую ночь в боях на границе Николаевской и Херсонской областей враг потерял 12 единиц личного состава и 2 единицы вражеской техники. При этом ВСУ удерживают освобожденные от врага территории.