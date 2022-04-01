В Вене возле здания оперы выложили надпись «Дети» в память о погибших в мариупольском Драмтеатре

У здания Государственной оперы Вены в субботу, 9 апреля, прошла акция в память жертв разбомбленного россиянами драматического театра в Мариуполе.

Об этом сообщает «Укринформ».

В ходе акции, организованной «Обществом украинской молодежи в Австрии» (ТУМА), на площади возле оперы была выложена из белых мешков надпись на русском языке «ДЕТИ» – как это было возле здания разбомбленного театра в Мариуполе.

«Акция стремится почтить память жертв жестокого налета российской авиации на Драматический театр в Мариуполе, который во время блокады города служил бомбоубежищем. Возле театра было написано «Дети», но это не помешало русской армии его разбомбит. И эту акцию мы хотели привлечь внимание австрийского общества к ужасам и военным преступлениям, которые российские войска уже совершили и продолжают совершать в Украине. Это зло не должно оставаться без внимания, и все виновники этих преступлений должны быть наказаны», - заявил глава «ТУМА» Нестор Рудницкий.

По его словам, очень важно, чтобы мировые лидеры объединились сейчас с целью остановки дальнейшего разрушения Мариуполя россиянами и убийствах его жителей.

В ходе акции несколько десятков украинцев, друзей Украины других национальностей держали в руках украинскую национальную символику, плакаты с осуждением войны в Украине. Несколько из них также легли на землю, изображая убитых россиянами мирных жителей Украины.

Известно, что 16 марта рашисты сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр в Мариуполе, где на тот момент прятались люди, в том числе дети. После стало известно, что 130 мариупольцам удалось выйти из разрушенного здания Драматического театра, однако более 1300 остались под завалами без возможности выбраться .

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сказал, что в результате бомбардировки драмтеатра погибли более 300 мирных жителей города .

Напомним, что в Будапеште выставили 300 пар обуви в память о погибших в Драмтеатре мариупольцах.