Николаевские морпехи уже 45 суток героически сдерживают рашистов в Мариуполе: «Сохранили боеспособность и каждый день дают врагу по зубам»

Воины отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уже 45 суток героически сдерживают русское фашистское нашествие. В оперативном командовании «Восток» рассказали несколько героических историй защиты Мариуполя. «Большинство военных учебников говорят, что обороняемое подразделение в полном окружении может выдержать в современном бою не более недели. Однако воины отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уже 45 суток героически сдерживают русское фашистское нашествие. Под постоянными обстрелами они смогли сохранить боеспособность и каждый день дают врагу по зубам. По последним оценкам, морские пехотинцы нанесли огромные потери русским фашистам. Приведем несколько примеров этой героической борьбы, которая без преувеличения войдет во все учебники по военному искусству. По имеющейся информации, более тринадцати батальоно-тактических групп российских фашистов потеряли боеспособность. Из соображений безопасности мы не будем их называть, но обязательно придет время и вся страна узнает их имена», - говорится в сообщении. В частности, в ОК рассказали о работе одного из наших снайперов. «Младший сержант М. руководит снайперской группой, успешно выполнившей боевую задачу по уничтожению снайперов и группы прикрытия противника. Только через неделю им лично было уничтожено 10 рашистов и 8 ранено. Кроме того, морской пехотинец обнаруживал расположение оружия и техники противника и быстро и точно предоставил координаты, что позволяло подавить огневыми средствами огонь противника и прекратить обстрел позиций морских пехотинцев», - рассказали в ОК. Еще один морпех уничтожил два вражеских танка.

«А вот лейтенант В. на своем счету имеет по меньшей мере два уничтоженных вражеских танка. В частности, морской пехотинец 06 марта 2022 в окрестностях н.п. Мариуполь во время боя, несмотря на близкое расстояние и опасность попасть под вражеский обстрел, выстрелом из РПГ-7 уничтожил вражеский Т-72. 29 марта 2022 года лейтенант В. во время боя в Мариуполе уничтожил еще один вражеский танк Т-72 вместе с экипажем, на этот раз применив NLAW», - рассказали в ОК.

Также в сообщении говорится, что многие из защитников продолжают воевать, несмотря на ранения.