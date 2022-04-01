ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: За минувшие сутки Воздушные силы ВСУ сбили три самолета, вертолет, пять БПЛА и четыре крылатые ракеты

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 9 апреля доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 10 апреля.

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00:44 Как сообщило командование Воздушными силами ВСУ, 9 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражено не менее 13 воздушных целей российских оккупантов: три самолета; один вертолет; пять беспилотных летательных аппаратов; четыре крылатые ракеты.

Информация уточняется.

00:12 За минувшие сутки из зон активных боевых действий было эвакуировано 4 532 человека.

Об этом сообщила вице-премьер, министр реинтеграции Ирины Верещук.

Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3425 человек. Из них: 192 – мариупольцы; 3233 – жители городов Запорожской области (Роды, Васильевка, Бердянск, Токмак, Мелитополь и Энергодар).

Также удалось освободить захваченные оккупантами автобусы и эвакуировать ими 529 жителей Мелитополя.

«Оккупационные войска отказались пропустить автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара по предварительно согласованному маршруту. Они вернулись в Запорожье и завтра снова будут пытаться добраться до указанных городов для эвакуации наших граждан», -сообщила Верещук.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области удалось эвакуировать 578 человек.