Оккупанты на Николаевщине: Враг пытается улучшить свое тактическое положение, но несет потери

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 10 апреля.

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08:46 Как сообщает Генштаб, оккупанты предпринимают попытки улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.

В целом же, на Южнобугском направлении противник в очередной раз пытался установить контроль над населенным пунктом Александровка. Успеха не имел. Утратил до ротной тактической группы личного состава и техники.

Российские оккупанты продолжили обстреливать из артиллерии Нововоронцовку, Марьянское, Новогригоровку и Шевченково.