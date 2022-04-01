«Какой танк?! Где я его возьму, нах*й?»: Российские оккупанты фальсифицируют свои «достижения» ради денежных выплат

Российские оккупанты фальсифицируют свои военные достижения для получения денежных выплат.

Об этом свидетельствуют аудио перехваты разговоров оккупантов, которые обнародовала Служба безопасности Украины.

Вот показательный диалог захватчика со своей супругой, пишут в спецслужбе.

«Они обманывают весь мир, когда говорят, что пришли к нам для «денацификации». Дурят свое население, когда рассказывают об отсутствии потерь и успешности операции. И как показывают эти перехваты, они обманывают сами себя. Военные военных. Уверены, что танк, который они якобы «подбили», вскоре гостеприимно встретит и этого воина, и его командира», – отметили в СБУ.