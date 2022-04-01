Защитники Мариуполя оттянули на себя большое количество врага, – Президент Зеленский объяснил, почему сейчас важно удерживать город

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любая война заканчивается перемирием. И нынешняя война россии с Украиной не исключение, но мир должен быть достигнут на условиях украинской стороны, а для этого необходимо, чтобы наши позиции в Мариуполе и в ООС были крепче, чем у российской армии.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью APNews.

— Люди примут мир в любом случае. Все хотят, чтобы эта война закончилась на наших условиях, на условиях независимости, на условиях Украины. Я уверен, каждая семья что-то потеряла, потеряли детей, и я не думаю, что их устроит любой мир, на любых условиях, и в любое время. Это большая рана и большая трагедия потерять близких людей. Если говорить без эмоций, хоть это и сложно, мы должны понимать, что любая война должна закончиться миром или закончится миллионами жертв. И даже там, где миллионы жертв, все доходит к миру к окончанию войны. Мы должны бороться, но ради жизни. Ты не можешь бороться ради пыли, когда уже ничего нет, нет людей. Поэтому важно остановить войну. Сложно. Эмоционально сложно. Сложно с точки зрения желаний. Никто не хочет договариваться с людьми, которые пытали людей. Это всем понятно. И я вам скажу, как мужчина, как отец, я это прекрасно понимаю. Но мы не должны терять возможности на дипломатические решения вопросов, если они у нас будут. Мы не можем себе позволить решать за миллионы людей, которые хотят остановить войну и говорить: «Нет, мы не готовы говорить (с российской стороной, - ПН), потому что это убийцы!», - считает Президент Украины.

По его мнению, Мариуполь - это сердце сегодняшней войны. И пока оно бьется и украинская армия продолжает воевать, то наши позиции крепкие. Если же оно перестанет биться, то наши позиции ослабнут и это сыграет на руку российской стороне на переговорах.

— Они (военнослужащие, воюющие с россией в Мариуполе, - ПН) люди, которые на себя оттянули большое количество врага. И чем крепче наши позиции в Мариуполе, тем крепче наши позиции будут на Востоке государства, тем крепче будут позиции в ООС. И если они будут более крепкими, то и стол переговоров будет к нам более приближенным, и у нас будут преимущества в диалоге с российской федерацией. Если наши позиции будут более слабыми в этих направлениях, то мы можем не дождаться встречи, потому что россия будет делать все шаги, которые могут привести к возвращению в те города, которые мы деоккупировали. Они могут пойти и на это, тогда наша ситуация в переговорах будет более слабой и возможно даже не интересна для российской стороны. Мы верим в другой результат, в нашу победу, - заявил Владимир Зеленский.

Также глава государства считает, что если бы Украина была членом НАТО, то война бы разворачивалась по-другому и соседские государства, более мощные в военном плане, могли бы подставить нам своем плечо и воевать вместе против россии. В тоже время, он уверен, что будь Украина в НАТО россия бы не пошла на нас с войной в принципе.

Как известно, ситуация в Мариуполе сложилась критическая. Этот полумиллионный город был полностью заблокирован российскими войсками больше месяца назад.

Жены бойцов николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвали его деблокировать Мариуполь.

В то же время, по словам Владимира Зеленского, на данный момент вопрос военной деблокады Мариуполя остается сложным. Но идут договоренности о том, чтобы из города вывезти раненых и погибших украинских защитников. При этом, по его словам, он надеется в этом вопросе на посредничество Турции. И вопрос может решиться в ближайшие дни, или даже часы.

В Турции также выразили готовность провести операцию по эвакуации мирных граждан и раненных военнослужащих с помощью флота. Соответствующее предложение было отправлено турецкой стороной россии.

Несколько героических историй защиты Мариуполя опубликовали в оперативном командовании «Восток». Также о ситуации в городе рассказал заместитель командира батальона морской пехоты ВМС Украины в Мариуполе майор Сергей «Волына».