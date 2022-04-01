«Где ваши родители? – Мама, папа умерли»: В Киевской области волонтеры встретили детей, которые из-за войны стали сиротами

На Киевщине волонтеры пообщались с тремя мальчиками. Один из них сказал, что ребята живут с бабушкой и дедушкой, потому что оба родителя погибли.

Видео общения волонтеров с детьми опубликовано в сети.

Дети рассказали о том, что их родители погибли в результате военной агрессии россии.

- А где родители ваши? - Мама, папа умерли. - Они живут с бабушкой и дедушкой.

Дети поделились опытом встречи с российскими оккупантами. Один из мальчиков сказал, что напугал российского военного.

- Я их испугал жестко. Наставил на них оружие. Отошел где-то недалеко, прицелился и сказал: «Если вы сейчас не уйдете – я вас застрелю». Он быстро ушел, - сказал он.

Волонтеры также дали детям еду и обработали раны на их теле антисептическими средствами.