Президент Зеленский с начала войны помиловал 363 осужденных, которые пошли воевать против российских оккупантов

С начала войны в Украине Президент Украины тремя указами помиловал 363 осужденных, которые пошли воевать против российских оккупантов. Двое из них погибли, защищая Украину.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

С начала отпора вооруженной агрессии Президент Украины подписал три указа о помиловании, благодаря которым 363 осужденных взяли в руки оружие и пошли на защиту Украины. Ходатайства о желании служить и сейчас продолжают поступать от осужденных. Заключенные получили право обращаться в прокуратуру и суд об освобождении из-под стражи для службы в Вооруженных силах по статье 616 Уголовно-исполнительного Кодекса Украины и пользуются этой возможностью.

«Уже есть примеры героизма при защите Родины осужденными. Но, к сожалению, есть и потери», – отметили в Минюсте.

Также в Министерстве рассказали истории двух бывших осужденных, отдавших жизнь за Родину.

«Киевлян и житель Житомирской области отбывали наказание в одном из учреждений центрального региона. Оба были уволены на основании указа Президента о помиловании. В военкомате, куда они обратились, им определены военные подразделения для несения службы. Оба погибли в боях с русскими захватчиками. За проявленную победу один из наших героев представлен к государственной награде «За мужество» посмертно», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Минюсте предоставили разъяснения для заключенных, желающих встать на защиту нашего государства.