«Вас тут ждет смерть»: офицер российской армии призвал сослуживцев не ехать «на сафари» в Украину

Офицер российской армии, попавший в плен к ВСУ, призвал своих сослуживцев не ехать в Украину «на сафари» убитвать украинцев, потому что их тут ждеть только смерть.

Видео обращения лейтенанта, командира инженерно-саперного взвода 7-го отдельного мотополка опубликовала СБУ.

- 2 апреля я попал в плен и ожидал, что со мной сделают что-то ужасное: уши отрежут, пальцы. В итоге меня напоили, накормили. Относятся ко мне хорошо. Ничего плохого тут не вижу, каких-то нацистов или людей, которые только и мечтают убить русских, притеснить русский язык. Наоборот, со мной на русском только и разговаривали. Никто не пытался коверкать или глумиться, - отметил военнопленный.

- Совет всем тем военнослужащим, которые хотят приехать сюда на «сафари» убивать украинцев. Одумайтесь, не видитесь на пропаганду российских СМИ. Лучше пойти отсидеть в тюрьме, чем заниматься страшными вещами, которые я здесь увидел: мародерства, убитые женщины, дети, причем не от бомб украинцев, а от российских бомб. Это ужасно, на это невозможно смотреть. Тысячу раз подумайте, зачем вам это нужно. Соберитесь вместе в какую-то группу и попытайтесь дать отпор тем людям, которые вас заставляют сюда ехать. Подумайте о том, что у вас есть семьи, они вас ждут. А здесь вас встретит только смерть, - резюмировал он.

Напомним, ране сообщалось, что оккупанты уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за «подбитую украинскую», чтобы создать хотя бы видимость своих «успехов» в Украине.

Также российские оккупанты фальсифицируют свои военные достижения для получения денежных выплат.