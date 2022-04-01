Инвалиды детства и сотрудники «стратегических предприятий»: В ОРДЛО усиливают мобилизацию

Русское командование мобилизует из ОРДЛО лиц, вообще не подлежащих призыву. В первую очередь это касается сотрудников «стратегических предприятий», которым до этого времени гарантировали «бронь».

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что на Алчевский металлургический комбинат (АМК) пришла новая разнарядка на 1 тысячу 700 человек. Это четвертая и самая большая волна мобилизации на комбинате. Раньше приходили разнарядки на 1 тысячу, 500, 400 человек.

Также снята «бронь» с сотрудников, обслуживающих районные электрические сети.

Чтобы повысить «эффективность» мобилизационных мер, сотрудникам автоинспекции «ЛНР» предоставили право выдавать повестки на стационарных постах ГАИ. На трассе Алчевск-Белое работает несколько мобильных бригад, которые останавливают транспорт на дороге и выписывают повестки находящимся в автомобилях мужчинам.

Сотрудники райвоенкоматов «ЛНР» и военная полиция РФ проводят поквартирные обходы в поисках мужчин призывного возраста (18-65).

Документы лиц, не подлежащих призыву, были найдены среди бумаг уничтоженного подразделения так называемой «армии ДНР». В частности, Александра Савенко, инвалида детства, не подлежащего военному призыву. Или Андрея Ивакина, сотрудника шахты «Комсомолец Донбасса» со справкой о том, что он работает на «стратегически важном предприятии».

«Никому из них не помогли полученные документы, и все навсегда остались в украинской земле», - добавляют в разведке.

Напомним, растет число российских военнослужащих, которые не хотят участвовать в войне в Украине.